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В Азербайджане установлены требования к капиталу для валютно-обменной деятельности

В Азербайджане установлены требования к капиталу для валютно-обменной деятельности 12:39
Финансы
25 декабря 2023 г. 13:26
В Азербайджане установлены требования к капиталу для валютно-обменной деятельности

Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила "Форму заявления на получение лицензии (приложения к лицензии) на осуществление валютно-обменной деятельности" и "Требования к минимальному размеру уставного (паевого) капитала для осуществления валютно-обменной деятельности, размеру залоговых средств и форме заключения на возврат залога".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

В то же время отменены решения упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками о "Форме заявления на получение лицензии (приложения к лицензии) на осуществление валютно-обменной деятельности" и "Форме заключения на возврат залоговых средств" от 21 декабря 2017 года.

Согласно новому решению, установлен минимальный размер уставного капитала для лиц, желающих получить лицензию на валютно-обменную деятельность, а также для каждого объекта. Так, требование к капиталу для деятельности по обмену валюты составляет 600 тыс. манатов в Баку (300 тыс. манатов за каждый дополнительный объект), 450 тыс. манатов на Абшероне, в Сумгайыте и Гяндже (150 тыс. манатов за каждый дополнительный объект), 375 тыс. манатов – на остальных территориях, включая Нахчыванскую АР (75 тыс. манатов за каждый дополнительный объект), 300 тыс. манатов – на освобожденных от оккупации территориях Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов (0 манатов за каждый дополнительный объект).

Требования к уставному капиталу, предусмотренные настоящими требованиями, также будут распространяться на средства филиала юридического лица-нерезидента, приравненные к его уставному капиталу.

Кроме того, лицо, желающее получить лицензию или приложение к лицензии на валютно-обменную деятельность, должно разместить в уполномоченном банке залоговые средства в размере 10% от минимального уставного (паевого) капитала.

Лица, получившие лицензию на деятельность по обмены валюты, должны в течение шести месяцев с даты вступления в силу указанных требований принять соответствующие меры по формированию минимального уставного капитала, а также по размещению суммы залоговых средств, и представить соответствующие документы в ЦБА в указанный срок.

Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda valyuta mübadiləsi fəaliyyəti üçün kapital tələbi qoyulub

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