В Азербайджане установлены единовременные выплаты и страховые взносы в рамках системы "Зеленая карта"

Коллегия Центрального банка Азербайджана приняла решение об определении суммы единовременных денежных выплат, уплачиваемых страховщиками, желающими действовать в рамках системы страхования "Зеленая карта", и страховых взносов, которые будут применяться ст

Коллегия Центрального банка Азербайджана приняла решение об определении суммы единовременных денежных выплат, уплачиваемых страховщиками, желающими действовать в рамках системы страхования "Зеленая карта", и страховых взносов, которые будут применяться страховщиками, имеющими право действовать в рамках системы.

Как сообщает Report, решение подписал председатель Центробанка Азербайджана Талех Казымов.

Согласно постановлению, размер единовременной выплаты в рамках "Зеленой карты" установлен в 10 000 манатов.

Кроме того, страховые взносы по договорам "Зеленой карты" для автотранспортных средств, зарегистрированных в Азербайджане и направляющихся в Турцию и Иран, составляют 12-440 манатов, страховые взносы для автотранспортных средств, зарегистрированных в Азербайджане и направляющихся в Беларусь, Молдову, Россию и Украину, составляют 10-400 манатов, страховые взносы для автотранспортных средств, зарегистрированных в Азербайджане и направляющихся в другие страны, составляют 30-1200 манатов, страховые взносы для автотранспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане и направляющихся в Турцию, Иран, Беларусь, Молдову, Россию и Украину, определены в размере 15-1 630 манатов, для автотранспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане, направляющихся в другие страны, - от 30 до 2 389 манатов.

Решение вступает в силу с 1 января следующего года.