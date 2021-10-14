В Азербайджане установлено свыше 48 тыс. касс нового поколения

Государственная налоговая служба продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения.

Государственная налоговая служба продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения.

Как сообщает Report, на сегодняшний день на территории страны установлено 48 169 ККА нового поколения.

Использование новых кассовых аппаратов позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.

В январе-сентябре 2021 года зарегистрированный оборот через ККА нового поколения составил около 11,1 млрд манатов, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.