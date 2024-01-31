В Азербайджане установлена сумма утильсбора при техосмотре транспортных средств

В Азербайджане установлена сумма утилизационного сбора для транспортных средств при прохождении государственного техосмотра.

В Азербайджане установлена сумма утилизационного сбора для транспортных средств при прохождении государственного техосмотра.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов утвердил "Порядок формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств".

Согласно постановлению, утильсбор при проведении государственного техосмотра транспортных средств возрастом 4-10 лет составит 10 манатов, 10-20 лет - 20 манатов, 20-30 лет - 30 манатов, старше 30 лет - 40 манатов.

Документ вступит в силу с завтрашнего дня.