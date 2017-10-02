В Азербайджане ускорилось исполнение судебных решений о банках

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ускорилось исполнение судебных решений во всех областях, в том числе и в банковской.

Об этом заявил Report Натиг Юсифоглу, директор ООО Azerbaijan International Consulting Company, осуществляющего ликвидацию закрытых банков.

По его словам, важную роль в улучшении ситуации по исполнению судебных решений сыграл запрет на выезд из страны лиц, имеющих задолженности перед банками: "В конечном итоге, исполнение судебных решений не занимает много времени, как это было раньше, а осуществляется в намеченные сроки".