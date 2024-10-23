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В Азербайджане усилят надзор за операциями НБКО 

В Азербайджане усилят надзор за операциями НБКО  Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует утвердить новую редакцию правил пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций (НБКО).
Финансы
23 октября 2024 г. 16:46
В Азербайджане усилят надзор за операциями НБКО 

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует утвердить новую редакцию правил пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций (НБКО).

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов на конференции "Инновационные решения для устойчивого микрофинансирования" в Баку.

По его словам, в обновленных правилах появятся новые требования касательно некоторых рисков: "Хорошее управление рисками будет способствовать финансовой стабильности. Кроме того, будут приняты правила управления кредитными рисками в НКО, которые включают оценку и мониторинг кредитных рисков, а также ряд требований, связанных с выдачей кредитов".

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