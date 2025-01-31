В Азербайджане упрощены условия эмиссии международными организациями ценных бумаг

11:51

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) внес изменения в правила выпуска и обращения ценных бумаг со стороны международных организаций, утвержденные правлением ЦБА 18 октября 2023 года.

Как сообщает Report, эти изменения направлены на упрощение процесса эмиссии международными организациями ценных бумаг.

Согласно изменениям, теперь при выпуске ими ценных бумаг указывается только максимальный размер эмиссии, тогда как ранее указывались объем эмиссии, номинал ценных бумаг, число эмитируемых бумаг и срок их обращения.

Также добавлено требование указывать метод расчета обратного выкупа, если его цена отличается от изначально установленной.

Кроме того, отменена необходимость предоставления эмитентом информации о временном текущем счете и данных о клиринговой компании. Также снято ограничение на количество размещаемых ценных бумаг, ранее их число не могло превышать установленный объем.

Еще одно изменение касается расчетов — теперь ценные бумаги могут оплачиваться исключительно в денежной форме, а внесенные инвесторами средства будут напрямую переводиться на банковский счет международной организации в Азербайджане.