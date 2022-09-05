В Азербайджане упрощена выдача льготных кредитов до 10 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана приступил к реализации нововведения, связанного с упрощением процесса выдачи предпринимателям льготных кредитов до 10 тыс. манатов.

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана приступил к реализации нововведения, связанного с упрощением процесса выдачи предпринимателям льготных кредитов до 10 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече, организованной Фондом и общественным объединением "Ассоциация банков Азербайджана".

Было отмечено, что основная трудность в получении льготных кредитов до 10 тыс. манатов заключается в том, что предприниматели не могут предоставить документацию по месту деятельности или собственности по инвестиционным проектам. Введена "форма уведомления", которая заменит этот документ при обращении субъектами предпринимательства за льготными кредитами до 10 тыс. манатов. Форма будет заполняться сотрудниками Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOB Dostu) при Министерстве экономики на основании обращения предпринимателей и представлена предпринимателем в уполномоченную кредитную организацию. KOB Dostu проведет осмотр места деятельности предпринимателя и приложит к "форме уведомления" сведения о месте и материально-техническом оснащении имущества.