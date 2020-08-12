В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания

ОАО “Rəvan Sığorta” обратилось в Центральный банк Азербайджана для аннулирования лицензии по страховой деятельности.
Об этом Report сообщили в компании.
В настоящее время переговоры о передаче портфеля ОАО не ведутся.
Так, в январе-июне этого года страховые взносы “Rəvan Sığorta” по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 16,5%, составив 1,078 млн манатов, а страховые выплаты увеличились на 36,6%, составив 235 тыс. манатов.
Напомним, что “Rəvan Sığorta” начала свою деятельность в 1998 году под названием "Double Insurance Company".
В 2004 году сменила название на"Star Alliance Sığorta", а в 2007 году вновь осуществила ребрендинг. Уставный капитал ОАО составлял 8,9 миллиона манатов.