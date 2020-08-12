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Report Georgia

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания

В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания ОАО “Rəvan Sığorta” обратилось в Центральный банк Азербайджана для аннулирования лицензии по страховой деятельности.
Финансы
12 августа 2020 г. 18:09
В Азербайджане упразднена еще одна страховая компания

ОАО “Rəvan Sığorta” обратилось в Центральный банк Азербайджана для аннулирования лицензии по страховой деятельности.

Об этом Report сообщили в компании.

В настоящее время переговоры о передаче портфеля ОАО не ведутся.

Так, в январе-июне этого года страховые взносы “Rəvan Sığorta” по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 16,5%, составив 1,078 млн манатов, а страховые выплаты увеличились на 36,6%, составив 235 тыс. манатов.

Напомним, что “Rəvan Sığorta” начала свою деятельность в 1998 году под названием "Double Insurance Company".

В 2004 году сменила название на"Star Alliance Sığorta", а в 2007 году вновь осуществила ребрендинг. Уставный капитал ОАО составлял 8,9 миллиона манатов.

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Версия на английском языке Another insurance company decides to self-liquidate
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha bir sığorta şirkəti ləğv edilir

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