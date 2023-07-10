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В Азербайджане уменьшилось количество обращений к банковскому омбудсмену

В Азербайджане уменьшилось количество обращений к банковскому омбудсмену В Азербайджане в 2017-2022 годах количество обращений к банковскому омбудсмену сократилось более чем в 6 раз.
Финансы
10 июля 2023 г. 11:31
В Азербайджане уменьшилось количество обращений к банковскому омбудсмену

В Азербайджане в 2017-2022 годах количество обращений к банковскому омбудсмену сократилось более чем в 6 раз.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж сказал на проходящей в Баку научно-практической конференции "Успешные пути решения банковских споров".

По его словам, в 2017 году количество обращений составляло 165, а в 2022 году этот показатель сократился до 26.

З.Орудж отметил, что учреждение должности банковского омбудсмена - позитивное явление: "Тот факт, что этой структурой руководит лицо, обладающее большим авторитетом в судебно-правовой системе, рассматривается как важная инициатива по созданию возможностей для принятия решений, альтернативных судебным. По состоянию на 1 мая этого года в Азербайджане насчитывалось 591,8 млн манатов проблемных кредитов. Если соответствующие государственные и правительственные учреждения, наконец, найдут окончательное решение этой долговой нагрузки более чем в полмиллиарда манатов, мы не будем переносить его из года в год. Главной целью сегодняшних обсуждений является нахождение цивилизованных решений финансовых споров".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Bank Ombudsmanına müraciətlərin sayı azalıb

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