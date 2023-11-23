В Азербайджане удельный вес проблемных кредитов впервые упал ниже 2%

Объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составил 440,4 млн манатов.

Объем просроченных кредитов в Азербайджане на 1 ноября текущего года составил 440,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 15,3% меньше, чем месяцем ранее.

Сумма проблемных кредитов в стране снизилась на 25,8% по сравнению с началом года и на 31,8% за прошедший год.

Удельный вес просроченных кредитов в структуре общего кредитного портфеля на конец октября этого года составил 1,9%. На конец сентября эта цифра составляла 2,3%, по итогам прошлого года - 2,9%, а на конец октября прошлого года - 3,2%.