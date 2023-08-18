В Азербайджане убрано 98% посевных площадей

На 15 августа этого года в Азербайджане из 930 тысяч гектаров, предназначенных для уборки озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), было убрано 910,2 тысячи гектаров или 97,9%.

На 15 августа этого года в Азербайджане из 930 тысяч гектаров, предназначенных для уборки озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), было убрано 910,2 тысячи гектаров или 97,9%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, с полей собрано 2 915,3 тыс. тонн продукции, урожайность составила 32 центнера на гектар. Из них 1 828,6 тыс. тонн, или 62,7%, составила пшеница, 1 064,1 тыс. тонн (36,5%) - ячмень, 22,6 тыс. тонн (0,8%) - другие зерновые и зернобобовые культуры.

В 21 районе республики уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) полностью завершена. В 31 районе и Нахчыванской АР скошено более 90% намеченных к скашиванию площадей, в других же уровень уборочных работ был ниже 90%.

Самая высокая урожайность в Гаджигабуле (51,8 центнера на 1 га), Агджабеди (45,3), Барде (44,8), Тертере (43,5), Сабирабаде (42,9), Сальяне (41,9), Агдаме (41,3), Саатлы (40,9), Имишли (39,6), Товузе (39,6) и Самухе (39,5).

Производство зерновой и зернобобовой (без кукурузы) продукции растениеводства выше, чем в других районах в Джалилабадском (218,6 тыс. тонн), Кюрдамирском (148,4 тыс. тонн), Агджабединском (120,7 тыс. тонн), Агсуинском (118 тыс. тонн), Гаджикабульском (107 тыс. тонн), Сабирабадском (102,9 тыс. тонн), Билясуварском (96,8 тыс. тонн) и Исмаиллинском (93 тыс. тонн) районах.