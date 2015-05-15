В Азербайджане темпы экономического роста достигли 5,5%

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель в Азербайджане объем произведенного ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,5% и составил 16,6 млрд. манатов. Об этом заявили Report в Государственном комитете статистики.

По информации, за этот период 36,2% ВВП произведено в сфере промышленности, 3,0% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 13,5% - строительства, 10,7% - торговли и ремонта транспортных средств, 6,0% - транспорта и амбарного хозяйства, 2,8% - размещения туристов и общественного питания, 2,0% - информации и услуг связи, 15,2% - социальных и других услуг.

За отчетный период чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,6% ВВП.