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В Азербайджане свыше 80 % домохозяйств ожидают инфляции

В Азербайджане свыше 80 % домохозяйств ожидают инфляции Динамика фактической инфляции в Азербайджане также повлияла на инфляционные ожидания. Согласно опросам, проведенным в декабре, инфляцию ожидают 81,9% домохозяйств.
Финансы
30 декабря 2022 г. 07:54
В Азербайджане свыше 80 % домохозяйств ожидают инфляции

Динамика фактической инфляции в Азербайджане также повлияла на инфляционные ожидания. Согласно опросам, проведенным в декабре, инфляцию ожидают 81,9% домохозяйств.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2023 год.

Отмечается, что 22,4% респондентов ожидают роста уровня инфляции.

"По результатам мониторинга, проведенного среди предприятий реального сектора, в несырьевой промышленности и строительстве инфляционные ожидания снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в торговле и сфере услуг - увеличились", подчеркивает Центробанк.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının 82%-i inflyasiya gözləyir

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