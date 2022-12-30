В Азербайджане свыше 80 % домохозяйств ожидают инфляции

Динамика фактической инфляции в Азербайджане также повлияла на инфляционные ожидания. Согласно опросам, проведенным в декабре, инфляцию ожидают 81,9% домохозяйств.

Динамика фактической инфляции в Азербайджане также повлияла на инфляционные ожидания. Согласно опросам, проведенным в декабре, инфляцию ожидают 81,9% домохозяйств.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2023 год.

Отмечается, что 22,4% респондентов ожидают роста уровня инфляции.

"По результатам мониторинга, проведенного среди предприятий реального сектора, в несырьевой промышленности и строительстве инфляционные ожидания снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в торговле и сфере услуг - увеличились", подчеркивает Центробанк.