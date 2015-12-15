​В Азербайджане свыше 70% налоговых поступлений приходится на ненефтяной сектор

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане более 70% налоговых сборов обеспечивает ненефтяной сектор. Это означает ежегодный рост доли ненефтяного сектора. Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра налогов Натик Амиров на сегодняшней встрече с представителями СМИ.

Н.Амиров сообщил, что по итогам 2015 года, несмотря на конъюнктурные изменения в мировой экономике, ненефтяной сектор развивается благодаря диверсификации экономики Азербайджана.

Отмечено, что за 11 месяцев текущего года министерство налогов полностью выполнило прогноз, и поступления в бюджет составили 6,5 млрд. долларов.

Замминистра добавил, что в стране выросло количество налогоплательщиков, сформировался класс предпринимателей, который стал ведущей частью экономики. Стратегия экономического развития страны направлена на снижение негативного воздействия кризиса в условиях глобальных экономических изменений, обеспечение стабильности социально-экономического развития страны, устойчивого развития класса предпринимателей.

Начальник отдела налоговой политики и стратегических исследований Натиг Ширинов отметил, что большинство поправок в Налоговый кодекс и ряд законодательных актов направлены на расширение прав налогоплательщиков, снижение налогового бремени, усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов и повышение поступлений в бюджет.