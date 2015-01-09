"Роковая пятница" для азербайджанских автомобилистов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Почти 26% страховых случаев, зарегистрированных в 2014 году по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Азербайджане, совпало с воскресными днями.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования, 12,35% страховых случаев зарегистрированы в воскресенье, 13,53% - в субботу, 15,20% - в пятницу, 14,52% - в четверг, 14,83% - в среду, 15,04% - во вторник, 14,53% - в понедельник.

Кроме того, в информации отмечается, что в 2014 году контракты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в основном заключались по понедельникам. Так, на долю понедельника приходится 16,7% заключенных страховых контрактов.