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    В Азербайджане сузилась теневая экономика

    Отношение теневой экономики к ВВП снизилось до 2,4%

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Согласно последним расчетам Государственного комитета статистики, отношение теневой экономики к ВВП составляет 2,4%.

    Об этом сообщили Report в Госкомитете.

    По информации, это показатель на конец 2015 года, а данные за 2016 год будут обнародованы в третьем квартале этого года. По предварительным расчетам, значительных изменений показателя не ожидается.

    Отметим, что ранее доля неформальной (теневой) экономика в Азербайджане была равна 9,1%.

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