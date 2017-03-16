В Азербайджане сузилась теневая экономика

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Согласно последним расчетам Государственного комитета статистики, отношение теневой экономики к ВВП составляет 2,4%.

Об этом сообщили Report в Госкомитете.

По информации, это показатель на конец 2015 года, а данные за 2016 год будут обнародованы в третьем квартале этого года. По предварительным расчетам, значительных изменений показателя не ожидается.

Отметим, что ранее доля неформальной (теневой) экономика в Азербайджане была равна 9,1%.