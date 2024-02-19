В Азербайджане страховые выплаты по "зеленой карте" выросли на 82%

В 2023 году по международной системе страхования "Зеленая карта" в Азербайджане произведено 1 662 млн манатов страховых выплат по 429 дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (İSB), в годовом выражении это больше на 82,3% и 52,7% соответственно.

В прошлом году средняя выплата по страховому случаю составляла 3 873 маната, что на 19,4% больше чем годом ранее.

"Зеленая карта" - это международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и сертификат, подтверждающий наличие у выезжающего за рубеж владельца транспортного средства страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.