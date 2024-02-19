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В Азербайджане страховые выплаты по "зеленой карте" выросли на 82%

В Азербайджане страховые выплаты по "зеленой карте" выросли на 82%
Финансы
19 февраля 2024 г. 17:06
В Азербайджане страховые выплаты по зеленой карте выросли на 82%

В 2023 году по международной системе страхования "Зеленая карта" в Азербайджане произведено 1 662 млн манатов страховых выплат по 429 дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (İSB), в годовом выражении это больше на 82,3% и 52,7% соответственно.

В прошлом году средняя выплата по страховому случаю составляла 3 873 маната, что на 19,4% больше чем годом ранее.

"Зеленая карта" - это международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и сертификат, подтверждающий наличие у выезжающего за рубеж владельца транспортного средства страхования гражданской ответственности перед третьими лицами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "Yaşıl Kart" üzrə sığorta ödənişləri 82 % artıb

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