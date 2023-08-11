В Азербайджане увеличились страховые выплаты по ДТП с участием автомобилей с иностранной регистрацией

В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" по 29 случаям в Азербайджане были произведены страховые выплаты в размере 59 тыс. манатов.

В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" по 29 случаям в Азербайджане были произведены страховые выплаты в размере 59 тыс. манатов.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовало Бюро обязательного страхования (ISB).

Сообщается, что это на 38,1% и 40,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года соответственно.

"Таким образом, за сопоставимый период наблюдается 40%-й рост страховых выплат, произведенных по ДТП, произошедшим в нашей стране по вине водителей транспортных средств, прибывших из-за границы", - отмечается в сообщении ISB.