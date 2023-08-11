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В Азербайджане увеличились страховые выплаты по ДТП с участием автомобилей с иностранной регистрацией

В Азербайджане увеличились страховые выплаты по ДТП с участием автомобилей с иностранной регистрацией В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" по 29 случаям в Азербайджане были произведены страховые выплаты в размере 59 тыс. манатов.
Финансы
11 августа 2023 г. 14:33
В Азербайджане увеличились страховые выплаты по ДТП с участием автомобилей с иностранной регистрацией

В январе-июне текущего года в рамках системы "Зеленая карта" по 29 случаям в Азербайджане были произведены страховые выплаты в размере 59 тыс. манатов.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовало Бюро обязательного страхования (ISB).

Сообщается, что это на 38,1% и 40,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года соответственно.

"Таким образом, за сопоставимый период наблюдается 40%-й рост страховых выплат, произведенных по ДТП, произошедшим в нашей стране по вине водителей транспортных средств, прибывших из-за границы", - отмечается в сообщении ISB.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees 40% increase insurance payments for road accidents caused by vehicles with foreign registration
Версия на азербайджанском языке Xarici avtomobillərin Azərbaycanda törətdikləri yol qəzaları üzrə sığorta ödənişləri 40 % artıb

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