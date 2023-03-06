В Азербайджане страховые выплаты по ДТП с участием иностранных водителей выросли на 40%

В 2022 году по 57 дорожно-транспортным происшествиям, совершенным в Азербайджане иностранными владельцами транспортных средств, осуществлены страховые выплаты в размере 139 947 манатов.

В 2022 году по 57 дорожно-транспортным происшествиям, совершенным в Азербайджане иностранными владельцами транспортных средств, осуществлены страховые выплаты в размере 139 947 манатов.

Как сообщили Report в Бюро обязательного страхования, это на 21,3% и 39,75% больше по сравнению с 2021 годом.

В прошлом году сумма страховых выплат за каждое ДТП составила 2 455 манатов, что на 15,3% больше, чем в предыдущем году.

Страховые выплаты осуществлялись в рамках международной страховой системы Yaşıl Kart.