В Азербайджане страховой рынок вырос на 9%

За январь-октябрь текущего по линии 17 страховых компаний Азербайджана собрано страховых премий на сумму 1 млрд 112,027 млн манатов.

За январь-октябрь текущего года 17 страховыми компаниями Азербайджана собрано страховых премий на сумму 1 млрд 112,027 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 9,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период страховщиками выплачено возмещения на общую сумму 622,301 млн манатов, что на 36,8% больше, чем годом ранее.

За 10 месяцев размер выплат на каждые 100 манатов страховых взносов составил 56 манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 44,6 маната.