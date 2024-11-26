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В Азербайджане страховой рынок вырос на 9%

В Азербайджане страховой рынок вырос на 9% За январь-октябрь текущего по линии 17 страховых компаний Азербайджана собрано страховых премий на сумму 1 млрд 112,027 млн манатов.
Финансы
26 ноября 2024 г. 12:53
В Азербайджане страховой рынок вырос на 9%

За январь-октябрь текущего года 17 страховыми компаниями Азербайджана собрано страховых премий на сумму 1 млрд 112,027 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 9,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период страховщиками выплачено возмещения на общую сумму 622,301 млн манатов, что на 36,8% больше, чем годом ранее.

За 10 месяцев размер выплат на каждые 100 манатов страховых взносов составил 56 манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 44,6 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 9 % böyüyüb

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