В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла более чем на 6%

В январе-мае текущего года в Азербайджане стоимость оказанных населению платных услуг выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 4 млрд 812,7 млн манатов.

В январе-мае этого года в Азербайджане стоимость оказанных населению платных услуг выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 4 млрд 812,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 3 млрд 626 млн манатов или 75,3% принадлежали юридическим лицам.

За отчетный период 1 млрд 32 млн манатов платных услуг пришлось на долю государственного, а 3 млрд 780,7 млн манатов - на долю негосударственного сектора.

За 5 месяцев каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на сумму 472,3 маната, что на 36,3 маната больше, чем годом ранее.