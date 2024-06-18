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В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла более чем на 6%

В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла более чем на 6% В январе-мае текущего года в Азербайджане стоимость оказанных населению платных услуг выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 4 млрд 812,7 млн манатов.
Финансы
18 июня 2024 г. 10:03
В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла более чем на 6%

В январе-мае этого года в Азербайджане стоимость оказанных населению платных услуг выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 4 млрд 812,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 3 млрд 626 млн манатов или 75,3% принадлежали юридическим лицам.

За отчетный период 1 млрд 32 млн манатов платных услуг пришлось на долю государственного, а 3 млрд 780,7 млн манатов - на долю негосударственного сектора.

За 5 месяцев каждый житель страны воспользовался различными платными услугами в среднем на сумму 472,3 маната, что на 36,3 маната больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 6 %-dən çox artıb

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