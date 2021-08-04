В Азербайджане стоимость операций в Национальной платежной системе снизилась на 7%

В первом полугодии в Национальной платежной системе Азербайджана выполнено 35,5 млн операций на общую сумму 98,5 млрд манатов.

В первом полугодии в Национальной платежной системе Азербайджана выполнено 35,5 млн операций на общую сумму 98,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это соответственно на 28,2% больше и на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость платежей, осуществляемых в Азербайджане через систему межбанковских расчетов в режиме реального времени по крупным и срочным платежам (AZIPS), составила 82,3 млрд манатов, через расчетно-клиринговую систему по мелким платежам (XÖHKS) - 15,3 млрд манатов, а количество платежей составило 0,5 млн и 35 млн соответственно.

Годом ранее через систему AZİPS осуществлено 0,4 млн платежей на сумму 93,5 млрд манатов, через XÖHKS - 27,3 млн платежей стоимостью 12,9 млрд манатов.