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В Азербайджане стимулируют приток дополнительных ресурсов банков в реальный сектор

В Азербайджане стимулируют приток дополнительных ресурсов банков в реальный сектор 14-15 лет назад в Азербайджане 70-80% денежной массы составляли наличные деньги, сейчас они значительно сократились.
Финансы
16 июня 2023 г. 13:10
В Азербайджане стимулируют приток дополнительных ресурсов банков в реальный сектор

14-15 лет назад в Азербайджане 70-80% денежной массы составляли наличные деньги, сейчас они значительно сократились.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Хагани Абдуллаев на презентации отчета "Глобальные экономические перспективы" Всемирного банка.

"Сокращение наличности создает больше ресурсов в банковском секторе. В рамках проекта, который мы реализуем совместно с Центральным банком Азербайджана, мы думаем о стимулировании притока этих ресурсов в реальный сектор", - отметил он.

Кроме того, чиновник министерства сказал, что дивидендные выплаты многих крупных государственных компаний в государственный бюджет увеличились.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarındakı əlavə resursların real sektora yönəldilməsi stimullaşdırılacaq

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