В Азербайджане стартует новый проект Группы Всемирного банка

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Группа Всемирного банка дает старт новому проекту с целью усиления финансовой инклюзивности в Азербайджане.
Об этом сообщили Report в банке.
Согласно информации, "Проект цифровых и электронных финансовых услуг", упростив доступ частных лиц и для малых предпринимателей к финансовым услугам, будет способствовать усовершенствованию инклюзивности в финансовой системе.
Проект реализуется Международной финансовой корпорацией (IFC) и финансируется Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).
Tural İbadlıАвтор новости
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