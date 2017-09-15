В Азербайджане стартует новый проект Группы Всемирного банка

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Группа Всемирного банка дает старт новому проекту с целью усиления финансовой инклюзивности в Азербайджане.

Об этом сообщили Report в банке.

Согласно информации, "Проект цифровых и электронных финансовых услуг", упростив доступ частных лиц и для малых предпринимателей к финансовым услугам, будет способствовать усовершенствованию инклюзивности в финансовой системе.

Проект реализуется Международной финансовой корпорацией (IFC) и финансируется Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).