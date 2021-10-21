В Азербайджане стартовал проект "инвестиционное путешествие"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью повышения финансовой грамотности в стране и поощрения финансирования посредством рынка капитала с сегодняшнего дня запускает проект "инвестиционное путешествие", организованный Агентством по развитию малого и ср

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью повышения финансовой грамотности в стране и поощрения финансирования посредством рынка капитала с сегодняшнего дня запускает проект "Инвестиционное путешествие", организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) и инвестиционными компаниями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Первая инвестиционная поездка состоялась в Центр развития МСП в Хачмазском районе, где прошла встреча с предпринимателями.

На мероприятии эксперты рынка капитала рассказали предпринимателям о преимуществах финансирования через рынок капитала и листинга, инвесткомпании провели интерактивные обсуждения с субъектами бизнеса, оценили возможности финансирования.