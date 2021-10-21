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В Азербайджане стартовал проект "инвестиционное путешествие"

В Азербайджане стартовал проект "инвестиционное путешествие" Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью повышения финансовой грамотности в стране и поощрения финансирования посредством рынка капитала с сегодняшнего дня запускает проект "инвестиционное путешествие", организованный Агентством по развитию малого и ср
Финансы
21 октября 2021 г. 15:07
В Азербайджане стартовал проект инвестиционное путешествие

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) с целью повышения финансовой грамотности в стране и поощрения финансирования посредством рынка капитала с сегодняшнего дня запускает проект "Инвестиционное путешествие", организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики, ЗАО “Бакинская фондовая биржа” (БФБ) и инвестиционными компаниями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Первая инвестиционная поездка состоялась в Центр развития МСП в Хачмазском районе, где прошла встреча с предпринимателями.

На мероприятии эксперты рынка капитала рассказали предпринимателям о преимуществах финансирования через рынок капитала и листинга, инвесткомпании провели интерактивные обсуждения с субъектами бизнеса, оценили возможности финансирования.

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Версия на английском языке Investment Trip project launched in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "İnvestisiya səyahəti” layihəsinə start verilib

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