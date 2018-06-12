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    В Азербайджане станет платной регистрация ввезенных для личного пользования мобильных устройств

    Сегодня Милли Меджлис утвердил поправку к закону О государственной пошлине

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Милли Меджлис утвердил поправку к закону "О государственной пошлине".

    Как сообщает Report, поправка предусматривает ежегодное утверждение органом исполнительной власти суммы госпошлины за госрегистрацию договоров отчуждения легковых автомобилей и регистрацию мобильных устройств.

    В соответствии с поправкой, за исключением мобильных телефонов, импортируемых предпринимателями и облагаемых таможенными пошлинами и НДС, регистрация мобильных телефонов, ввозимых физическими лицами для личного пользования, относится к случаям уплаты госпошлины.

    В проекте указывается, что размер государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств утверждается ежегодно соответствующим органом исполнительной власти.

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