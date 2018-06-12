В Азербайджане станет платной регистрация ввезенных для личного пользования мобильных устройств

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Сегодня Милли Меджлис утвердил поправку к закону "О государственной пошлине".

Как сообщает Report, поправка предусматривает ежегодное утверждение органом исполнительной власти суммы госпошлины за госрегистрацию договоров отчуждения легковых автомобилей и регистрацию мобильных устройств.

В соответствии с поправкой, за исключением мобильных телефонов, импортируемых предпринимателями и облагаемых таможенными пошлинами и НДС, регистрация мобильных телефонов, ввозимых физическими лицами для личного пользования, относится к случаям уплаты госпошлины.

В проекте указывается, что размер государственной пошлины за регистрацию мобильных устройств утверждается ежегодно соответствующим органом исполнительной власти.