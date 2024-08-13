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В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9%

В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9% За январь-июнь текущего года в Азербайджане среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1002,8 маната.
Финансы
13 августа 2024 г. 12:31
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 9%

За январь-июнь текущего года в Азербайджане среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников увеличилась на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1002,8 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой, страховой, профессиональной, научной и технической деятельности, в сфере информации и связи, а также в транспортном и складском секторах экономики.

По состоянию на 1 июля текущего года число наемных работников в стране составило 1 760,8 тыс. человек (887,5 тыс. - в государственном, а 873,3 тыс. - в негосударственном секторе экономики).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 9 % artıb

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