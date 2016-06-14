В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 7,8%

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 7,8% и составила 487,5 маната.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, наибольшая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также строительства.

Число работающих по найму по состоянию на 1 мая 2016 года составило 1501,6 тыс. человек, из них 891,0 тыс. человек работали в государственном, 610,6 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 22,6% заняты в сфере образования, 18,9% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,1% - промышленности, 8,9% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления, социального обеспечения, 6,4% - строительства, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,8% - связи и информационных технологий, 10,8% - в других секторах экономики.