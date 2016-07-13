В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 7,6%

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ За январь-май этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 7,6% и составила 489,5 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на неофициальную статистику, самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.

Число работающих по найму по состоянию на 1 июня 2016 года составило 1501,7 тыс. человек, из них 891,3 тыс. человек работали в государственном, 610,4 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 22,6% заняты в сфере образования, 18,9% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,1% - промышленности, 8,9% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления, социального обеспечения, 6,5% - строительства, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,8% - связи и информационных технологий, 10,7% - в других секторах экономики.