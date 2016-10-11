В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 6%

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом исчислении выросла на 6,2% и составила 488,7 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности.

Число работающих по найму по состоянию на 1 сентября 2016 года составило 1 520,2 тыс. человек, из них 887,8 тыс. человек работали в государственном, 632,4 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 22% заняты в сфере образования, 18,8% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,8% - здравоохранения и социальных услуг, 7% - государственного управления, социального обеспечения, 6,8% - строительства, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - связи и информационных технологий, 10,7% - в других секторах экономики.