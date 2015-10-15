​В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 4,4%

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ За январь-август 2015 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане выросла на 4,4% и составила 460,1 манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, заработная плата в нефтяном секторе составила 2101,3 манатов, в ненефтяном секторе - 420,1 манатов. В то же время, в государственном секторе заработная плата равнялась 357,3 манатам, в частном секторе - 603,5 манатам.

Наибольшая среднемесячная номинальная зарплата по сравнению с другими видами деятельности зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также строительства.

За январь-август среднемесячная зарплата работников промышленных предприятий выросла на 12,7% до 793,2 манатов. Наибольший рост заработных плат зафиксирован на предприятиях горнодобывающей промышленности, по производству золотых изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов, фармацевтических, готовых металлических, табачных изделий, по установке машин и оборудования и ремонтных предприятиях. В негосударственном секторе среднемесячная зарплата работников выросла на 17,4 % и составила 1000,1 манатов.