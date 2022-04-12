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В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 11%

В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 11% В январе-феврале этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 768,3 маната.
Финансы
12 апреля 2022 г. 13:25
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла на 11%

В январе-феврале этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 768,3 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

На 1 марта численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 3,6 тыс. человек или на 0,2% и составила 1 682,1 тыс. человек. Из них 902,5 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 779,6 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на английском языке Wageworkers in Azerbaijan’s economy see 11% growth in salaries 
Версия на азербайджанском языке Bu il iqtisadiyyatda çalışanların maaşı 11 % artıb

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