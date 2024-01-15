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В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла более чем на 11%

В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла более чем на 11% В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане среднемесячная номинальная зарплата наемных работников увеличилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 923,1 маната.
Финансы
15 января 2024 г. 12:51
В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла более чем на 11%

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане среднемесячная номинальная зарплата наемных работников увеличилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 923,1 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научной и технической сферах, а также информационно-коммуникационном секторе экономики.

По состоянию на 1 декабря 2023 года число наемных работников в экономике страны составило 1 732,6 тыс. человек, из них в государственном секторе экономики работали 899,8 тыс, в негосударственном секторе - 832,8 тыс. человек.

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Версия на английском языке Average monthly salary up over 11% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 11 %-dən çox artıb

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