В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла более чем на 11%

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане среднемесячная номинальная зарплата наемных работников увеличилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 923,1 маната.

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане среднемесячная номинальная зарплата наемных работников увеличилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 923,1 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Среднемесячная номинальная зарплата была выше в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой, профессиональной, научной и технической сферах, а также информационно-коммуникационном секторе экономики.

По состоянию на 1 декабря 2023 года число наемных работников в экономике страны составило 1 732,6 тыс. человек, из них в государственном секторе экономики работали 899,8 тыс, в негосударственном секторе - 832,8 тыс. человек.