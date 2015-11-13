​В Азербайджане среднемесячная зарплата в этом году выросла более чем на 4%

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Количество наемных работников в экономике Азербайджана на 1 октября этого года составило 1 506,3 тыс. человек, из них 877,1 тыс. человек трудится в государственном секторе, 629,2 тыс. человек - в негосударственном секторе экономики. Об этом сообщили Report в Государственном комитете статистики.

Среди наемных работников 22,2% трудятся в сфере образования, 18,9% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,1% - промышленности, 8,8% - оказания медицинских и социальных услуг населению, 6,6% - строительства, 4,9% - транспорта и амбарного хозяйства.

Помимо этого, 3,9% наемных работников заняты в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, 3,0% - сельского и лесного хозяйства, рыболовства, 1,8% - информации и связи, 17,8% - других областях экономики.

За январь-сентябрь 2015 года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане выросла на 4,4% и составила 461,1 манатов. Более высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической, а также строительной деятельности.