В Азербайджане среднемесячная зарплата упала до 692 манатов

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников упала на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

На 1 марта текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 37 тыс. человек или на 2,3% и составила 1 678,5 тыс. человек. Из них 915,5 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 763 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников упала на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 692,3 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.