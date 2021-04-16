О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане среднемесячная зарплата упала до 692 манатов

В Азербайджане среднемесячная зарплата упала до 692 манатов В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников упала на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Финансы
16 апреля 2021 г. 13:13
В Азербайджане среднемесячная зарплата упала до 692 манатов

На 1 марта текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 37 тыс. человек или на 2,3% и составила 1 678,5 тыс. человек. Из них 915,5 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 763 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников упала на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 692,3 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Average monthly salary in Azerbaijan falls to AZN 692 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 692 manata düşüb

Новости партнеров

Самое важное

В поселке Пиршаги заложен фундамент ремонтно-восстановительных работ
В поселке Пиршаги заложен фундамент ремонтно-восстановительных работ
16 апреля 2021 г. 13:33
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
15 апреля 2021 г. 16:27
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Президент Грузии посетит Украину
Президент Грузии посетит Украину
15 апреля 2021 г. 16:02
Сахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
ФотоСахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
15 апреля 2021 г. 14:25
Подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью
Подписаны документы между Азербайджаном и Беларусью
14 апреля 2021 г. 15:10
Лукашенко: У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь
Лукашенко: У нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь
14 апреля 2021 г. 14:05
Президент Азербайджана о связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие
Президент Азербайджана о связях с Беларусью: По всем направлениям видим развитие
14 апреля 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi