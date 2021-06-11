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В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 2%

В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 2% На 1 мая текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,3 тыс. человек или на 0,1% и составила 1 678,4 тыс. человек. Из них 913,6 тыс. человек - в государственном се
Финансы
11 июня 2021 г. 13:31
В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 2%

На 1 мая текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,3 тыс. человек или на 0,1% и составила 1 678,4 тыс. человек. Из них 913,6 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 764,8 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 722,3 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на английском языке Average monthly salary in Azerbaijan falls by 2 percent 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 2 % azalıb

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