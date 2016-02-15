В Азербайджане среднемесячная зарплата превысила 466 манатов

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В 2015 году среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане выросла на 5% и составила 466,4 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, наибольшая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также строительства.

Число работающих по найму по состоянию на 1 января 2016 года составило 1 495,8 тыс. человек, из них 877,4 тыс. человек работали в государственном, 618,4 тыс. человек - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 22,6% заняты в сфере образования, 19% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,1% - промышленности, 8,9% - здравоохранения и социальных услуг, 6,2% - строительства, 4,9% - транспорта и складского хозяйства, 3,9% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,0% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - связи и информационных технологий, 17,7% - в других секторах экономики.

Отметим, что в долларовом эквиваленте среднемесячная номинальная зарплата составляет 301 доллар, в то время как год назад эта сумма была равна 566 долларам. В 2015 году в долларовом эквиваленте этот показатель сократился на 47%.