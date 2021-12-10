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В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3%

В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3% На 1 ноября текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1% и составила 1 702,1 тыс. человек. Из них 903,6 тыс. человек - в государственном
Финансы
10 декабря 2021 г. 13:17
В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3%

На 1 ноября текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1% и составила 1 702,1 тыс. человек. Из них 903,6 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 798,5 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 722,9 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на английском языке Average monthly salary in Azerbaijan rises by more than 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əməkhaqqı 3 %-dək artıb

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