В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась на 3%

На 1 ноября текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1% и составила 1 702,1 тыс. человек. Из них 903,6 тыс. человек - в государственном

На 1 ноября текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 16,8 тыс. человек или на 1% и составила 1 702,1 тыс. человек. Из них 903,6 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 798,5 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-октябре этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 722,9 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.