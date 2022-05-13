В Азербайджане среднемесячная зарплата повысилась более чем на 13%

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 809 манатов.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников выросла на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 809 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Среднемесячная номинальная зарплата работающих в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства была еще выше.

На 1 апреля численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 23,1 тыс. человек или на 1,4% и составила 702,8 тыс. человек.

Из них 905 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 797,8 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Среди наемных работников 19,6% были заняты в образовании, 18,7% - торговле; ремонте транспортных средств, 12,6% - промышленности, 8,2% - здравоохранении и оказании социальных услуг населению, 7,3% - строительстве, 6,6% - государственном управлении и обороне; социальном обеспечении, 4,3 % - транспорте и складском хозяйстве, 3,5% - сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве, 3,4% - профессиональной, научно-технической деятельности, 1,9% - финансовой и страховой деятельности, 13,9% - других сферах экономики.