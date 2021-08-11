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В Азербайджане среднемесячная заработная плата выросла на 1%

В Азербайджане среднемесячная заработная плата выросла на 1% По состоянию на 1 июля текущего года численность наемных работников в Азербайджане снизилась на 4,5 тыс. человек или на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 690,6 тыс. человек.
Финансы
11 августа 2021 г. 15:00
В Азербайджане среднемесячная заработная плата выросла на 1%

По состоянию на 1 июля текущего года численность наемных работников в Азербайджане снизилась на 4,5 тыс. человек или на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 690,6 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, 908,1 тыс. из них заняты в государственном, а 782,5 тыс. - в негосударственном секторах экономики.

Согласно информации, 19,4% заняты в сфере образования, 18,5% - торговли, ремонта транспортных средств, 12,8% - промышленности, 8,2% - здравоохранения и социальных услуг для населения, 7,6% - строительства, 6,6% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,4% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научно-технической деятельности, 3,4% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - финансовой и страховой деятельности, 13,9% - в других сферах экономики.

В январе-июне этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 724,4 маната. Самая высокая среднемесячная номинальная зарплата зафиксирована в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 1 %-ə yaxın artıb

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