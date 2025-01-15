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В Азербайджане среднегодовая инфляция превысила 2%

В Азербайджане среднегодовая инфляция превысила 2% Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 2,2%, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 1,3%, на непродовольственные товары - 1,6%, на платные услуги населению - 4%.
Финансы
15 января 2025 г. 13:15
В Азербайджане среднегодовая инфляция превысила 2%

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 2,2%, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 1,3%, на непродовольственные товары - 1,6%, на платные услуги населению - 4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, в декабре прошлого года индекс потребительских цен по сравнению с тем же месяцем предыдущего года составил 104,9%, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 105,5%, на непродовольственные товары - 102,4%, на платные услуги населению - 106,3%.

В декабре индекс потребительских цен составил 101% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе на продукты питания, напитки и табачные изделия - 102%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il orta illik inflyasiya 2 %-dən çox olub

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