​В Азербайджане спрос населения на наличные доллары вырос на 47%

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ / Объем проданной населению чистой наличной валюты по сравнению с прошлым годом вырос на 47,4% и составил 8,8 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Обзор денежной политики" ЦБА, в I квартале 2015 года продано 50% долларов и 29% евро.

По информации, резкий рост спроса на валютном рынке наблюдается в сегментах как наличной, так и неналичной валюты.

"В 2015 году наблюдалось значительное сокращение предложения и резкий рост спроса на иностранную валюту. Сокращение предложения связано с падением мировых цен на нефть и снижением доходов в иностранной валюте в связи с ухудшением экономической ситуации в странах-партнерах. В условиях снижения профицита платежного баланса наблюдается значительное сокращение трансфертов по нефтяным доходам, являющимся основным источником расходов госбюджета", - говорится в обзоре.

Также отмечается, что резкое увеличение спроса на иностранную валюту объясняется, в основном, ростом долларизации: "Резкое падение цен на нефть на мировых рынках и волны девальваций в странах-партнерах укрепили ожидания обесценивания национальной валюты и привели к повышению долларизации. Резкий рост спроса на иностранную валюту наблюдается в сегментах как наличной, так и неналичной валюты".