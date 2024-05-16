В Азербайджане спрос на доллар снизился в 2,4 раза

Сегодня на очередном валютном аукционе в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) продано 44,9 млн долларов США.

Сегодня на очередном валютном аукционе в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) продано 44,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 62,2 млн долларов или в 2,4 раза меньше спроса на предыдущем аукционе, состоявшемся 14 мая.

Средневзвешенный курс аукциона составил 1,7 тыс. манатов.

Напомним, что спрос на валютном аукционе ЦБА 14 мая составил 107,1 млн долларов США и был полностью удовлетворен. Сравнительно высокий показатель связан с накопившимся спросом: аукцион не состоялся в запланированные сроки, так как прошлый четверг попал на 9 мая и был нерабочим днем.

Валютный аукцион ЦБА проходит по вторникам и четвергам каждой недели с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана.