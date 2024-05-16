О нас

В Азербайджане спрос на доллар снизился в 2,4 раза

В Азербайджане спрос на доллар снизился в 2,4 раза Сегодня на очередном валютном аукционе в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) продано 44,9 млн долларов США.
Финансы
16 мая 2024 г. 13:00
В Азербайджане спрос на доллар снизился в 2,4 раза

Сегодня на очередном валютном аукционе в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) продано 44,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, это на 62,2 млн долларов или в 2,4 раза меньше спроса на предыдущем аукционе, состоявшемся 14 мая.

Средневзвешенный курс аукциона составил 1,7 тыс. манатов.

Напомним, что спрос на валютном аукционе ЦБА 14 мая составил 107,1 млн долларов США и был полностью удовлетворен. Сравнительно высокий показатель связан с накопившимся спросом: аукцион не состоялся в запланированные сроки, так как прошлый четверг попал на 9 мая и был нерабочим днем.

Валютный аукцион ЦБА проходит по вторникам и четвергам каждой недели с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dollara tələb 2,4 dəfə azalıb

Самое важное

Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
Посол: Малайзийские компании заинтересованы в инвестировании в Карабах
15 мая 2024 г. 13:01
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
Президент: Настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты
14 мая 2024 г. 14:06
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
Глава МИД Азербайджана назвал условия для заключения мирного соглашения с Арменией
14 мая 2024 г. 13:45
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
Президент Ильхам Алиев: Считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам
13 мая 2024 г. 18:34
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи ряда судов первой инстанции
13 мая 2024 г. 15:30
Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi