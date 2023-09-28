В Азербайджане спишут кредитные задолженности шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

В Азербайджане спишут кредитные задолженности военнослужащих, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября в Карабахском регионе.

В Азербайджане спишут кредитные задолженности военнослужащих, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, решение принято по итогам заседания президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в расширенном составе.

В частности, принято решение о полном списании всех видов кредитных обязательств военнослужащих, ставших шехидами в ходе антитеррористических мероприятий. Также будут списаны начисленные проценты и другие выплаты.

В то же время будут списаны проценты и другие выплаты за кредитные обязательства раненых военнослужащих, зачисляемые за период с 19 сентября по 31 декабря 2023 года.