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В Азербайджане спишут кредитные задолженности шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

В Азербайджане спишут кредитные задолженности шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий В Азербайджане спишут кредитные задолженности военнослужащих, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября в Карабахском регионе.
Финансы
28 сентября 2023 г. 16:18
В Азербайджане спишут кредитные задолженности шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий

В Азербайджане спишут кредитные задолженности военнослужащих, погибших в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября в Карабахском регионе.

Как сообщает Report, решение принято по итогам заседания президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА) в расширенном составе.

В частности, принято решение о полном списании всех видов кредитных обязательств военнослужащих, ставших шехидами в ходе антитеррористических мероприятий. Также будут списаны начисленные проценты и другие выплаты.

В то же время будут списаны проценты и другие выплаты за кредитные обязательства раненых военнослужащих, зачисляемые за период с 19 сентября по 31 декабря 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda antiterror əməliyyatları zamanı şəhid olmuş hərbçilərin kredit borcu silinəcək

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