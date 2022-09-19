В Азербайджане списаны кредитные задолженности шехидов последних боев

Полностью списаны все кредитные обязательства и начисленные на них проценты азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации Вооруженных сил Армении в этом месяце.

Полностью списаны все кредитные обязательства и начисленные на них проценты азербайджанских военнослужащих, ставших шехидами в результате провокации Вооруженных сил Армении в этом месяце.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Общественное объединение Ассоциация банков Азербайджана (АБА).

Этот вопрос был обсужден на расширенном заседании президиума организации, которое состоялось 16 сентября. На заседании вопрос о списании долгов был утвержден единогласно.

"Члены АБА еще раз заявили, что банковское сообщество Азербайджана, как и всегда, руководствуясь поручениями Президента и рекомендациями Центрального банка Азербайджана, будет продолжать проявлять чуткость по отношению к семьям шехидов и ветеранам, а также военнослужащим, участвовавшим в освобождении нашей Родины от врага, и готово всеми ресурсами принимать участие в строительстве современной банковско-финансовой инфраструктуры на освобожденных от оккупации землях", - отмечается в сообщении.

АБА была учреждена в 1990 году коммерческими банками. Основная цель состоит в представлении организаций-членов, оказании поддержки в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координации их деятельности. В настоящее время членами АБА являются 26 банков и 5 небанковских организаций.