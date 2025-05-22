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В Азербайджане созданы региональные финансовые управления

В Азербайджане созданы региональные финансовые управления Министерство финансов Азербайджана упразднило районные (городские) финансовые управления и отделы с целью совершенствования деятельности местных подразделений и применения к ним оптимальной модели управления.
Финансы
22 мая 2025 г. 13:54
В Азербайджане созданы региональные финансовые управления

Министерство финансов Азербайджана упразднило районные (городские) финансовые управления и отделы с целью совершенствования деятельности местных подразделений и применения к ним оптимальной модели управления.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Отмечается, что на их базе сформированы региональные финансовые управления в соответствии с новым экономическим районированием страны и утверждена структура этих управлений. В рамках новой структуры созданы Абшерон-Хызинское, Горно-Ширванское, Гянджа-Дашкесанское, Карабахское, Газах-Товузское, Губа-Хачмазское, Лянкяран-Астаринское, Центрально-Аранское, Миль-Муганское, Шеки-Загатальское, Восточно-Зангезурское и Ширван-Сальянское региональные управления Министерства финансов.

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