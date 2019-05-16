​В Азербайджане создано еще одно НКО

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало небанковскую кредитную организацию ООО MJ Financial Services.

Как сообщает Report, новая кредитная организация зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Наримановский район, улица Ахмеда Раджабли, квартал 1963. Уставный капитал НКО составляет 300 010 манатов, а законным представителем является Мадад Надир оглы Рустамов.

Напомним, что по указанному адресу было зарегистрировано ООО MJ Leasing в марте этого года. Этот факт и схожие названия двух финансовых учреждений говорят о том, что их владельцами являются одно и то же лицо или лица.