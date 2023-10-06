В Азербайджане создана платформа сотрудничества между банковским и страховым секторами

Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) и "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) сформировали широкомасштабную платформу интенсивного сотрудничества с целью защиты населения и бизнеса от различных рисков.

Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) и "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) сформировали широкомасштабную платформу интенсивного сотрудничества с целью защиты населения и бизнеса от различных рисков.

Как сообщает Report, платформа предполагает расширение страхового обеспечения от существующих рисков, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом клиентов банков, и совместную разработку страховых продуктов.

С этой целью создан совместный проектный совет и различные рабочие группы. В рамках платформы, в первую очередь, предусмотрено расширение страхования жизни клиентов при потребительском кредитовании. Сюда входит страхование клиентов от рисков смерти и инвалидности.

Центральный банк Азербайджана предпринимает ряд целенаправленных шагов с целью сохранения финансовой стабильности в стране, а также обеспечения устойчивого развития финансовых рынков, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Новая платформа сотрудничества между банками и страховщиками является одним из этих шагов.