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В Азербайджане создана платформа сотрудничества между банковским и страховым секторами

В Азербайджане создана платформа сотрудничества между банковским и страховым секторами Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) и "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) сформировали широкомасштабную платформу интенсивного сотрудничества с целью защиты населения и бизнеса от различных рисков.
Финансы
6 октября 2023 г. 16:20
В Азербайджане создана платформа сотрудничества между банковским и страховым секторами

Общественные объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA) и "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (АСА) сформировали широкомасштабную платформу интенсивного сотрудничества с целью защиты населения и бизнеса от различных рисков.

Как сообщает Report, платформа предполагает расширение страхового обеспечения от существующих рисков, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом клиентов банков, и совместную разработку страховых продуктов.

С этой целью создан совместный проектный совет и различные рабочие группы. В рамках платформы, в первую очередь, предусмотрено расширение страхования жизни клиентов при потребительском кредитовании. Сюда входит страхование клиентов от рисков смерти и инвалидности.

Центральный банк Азербайджана предпринимает ряд целенаправленных шагов с целью сохранения финансовой стабильности в стране, а также обеспечения устойчивого развития финансовых рынков, рассчитанного на долгосрочную перспективу. Новая платформа сотрудничества между банками и страховщиками является одним из этих шагов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bank və sığorta sektorları intensiv əməkdaşlığa başlayır

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